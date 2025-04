Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 134,84 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 3,3 Prozent auf 134,84 EUR nach. Bei 133,42 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 141,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 682.204 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 31,53 Prozent Luft nach oben. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,62 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,00 EUR.

Am 20.02.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,61 EUR je Airbus SE-Aktie.

