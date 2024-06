Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag im Plus

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 149,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 149,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 150,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.700 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 13,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 19,63 Prozent sinken.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 179,89 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 6,51 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

