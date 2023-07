Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 132,02 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 132,02 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 132,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.513 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit Abgaben von 34,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 139,89 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12.000,00 EUR gelegen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie steigt: Airbus hat im Juni 72 Flugzeuge ausgeliefert

Airbus-Aktie dennoch im Minus: Icelandair bestellt mindestens 13 Airbus-Flugzeuge

Airbus-Aktie steigt: Viva Aerobus an Airbus 90 A321neo interessiert