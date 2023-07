Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag gefragt

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 132,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 15:51 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 132,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.277 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 133,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 1,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 34,60 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,89 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,98 Prozent verringert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

