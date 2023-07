Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Wert von 132,10 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 132,10 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,50 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.917 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 133,98 EUR erreichte der Titel am 19.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,42 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Abschläge von 34,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 11.763,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

