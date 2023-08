Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 131,98 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 131,98 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,02 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,76 EUR. Bei 131,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.118 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,53 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

