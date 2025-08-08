DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,74 +3,0%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Aktie im Blick

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit stabiler Tendenz

11.08.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Airbus SE. Bei der Airbus SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 176,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
176,24 EUR -0,56 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 176,36 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 176,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 174,78 EUR. Bei 176,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 35.508 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 186,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 41,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen tiefer

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

Bildquellen: Airbus

mehr Analysen