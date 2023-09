Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 133,86 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 133,86 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,54 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267.549 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,63 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (86,53 EUR). Abschläge von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,61 EUR fest.

