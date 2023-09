Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 135,90 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 135,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 136,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.946 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 2,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,78 EUR an.

Am 26.07.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 30.10.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

