Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 194,94 EUR zu.
Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 194,94 EUR. Bei 195,04 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 189,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 137.620 Airbus SE-Aktien.
Am 11.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,04 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,01 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,56 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.
Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
