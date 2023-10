Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahezu unverändert

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 125,50 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 125,50 EUR. Bei 125,92 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 114.432 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 10,53 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 92,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 26,37 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 141,22 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 15.900,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,63 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

