Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 142,80 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 142,80 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 142,94 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,16 EUR. Zuletzt wechselten 61.266 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2023 bei 142,94 EUR. 0,10 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (108,88 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,71 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.897,00 EUR – ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,58 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

