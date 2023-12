Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Montagvormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 142,74 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 142,74 EUR zu. Bei 142,94 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 142,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.525 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2023 bei 142,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,14 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 31,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Experten sehen bei Airbus-Aktie Potenzial

Airbus-Aktie mit neuem Rekord: Airbus erhält Milliardenauftrag für Frachtmaschinen von Cathay Pacific - Deutsche Bank optimistisch

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Boeing sticht offenbar Airbus bei Großauftrag von Thai Airways aus