Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 147,26 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 147,26 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 147,70 EUR zu. Bei 146,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 111.586 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 12.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 112,02 EUR fiel das Papier am 07.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,93 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 146,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 13.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,61 EUR je Aktie belaufen.

