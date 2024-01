Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 146,64 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 146,64 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 146,86 EUR. Bei 146,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.995 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,86 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 112,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 23,61 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.897,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,61 EUR je Aktie.

