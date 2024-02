Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag billiger

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 150,06 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,3 Prozent auf 150,06 EUR nach. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 149,36 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.833 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 152,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.02.2023 bei 112,54 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 151,88 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 0,85 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

