Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 149,06 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 149,06 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 148,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,24 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 77.350 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 152,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.02.2023 (112,54 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,50 Prozent Luft nach unten.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,99 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 151,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,52 EUR je Aktie aus.

