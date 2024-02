Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 150,56 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 150,56 EUR. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 150,84 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 150,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.564 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 112,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 151,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 09.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,93 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,52 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

