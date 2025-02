Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 168,66 EUR nach oben.

Um 11:49 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 168,66 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,12 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 71.510 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 2,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 35,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 169,56 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 15,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.02.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,14 EUR fest.

