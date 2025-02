Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Mittwochvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 168,26 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 168,26 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,52 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 168,12 EUR. Bisher wurden heute 7.889 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. 2,71 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,16 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,56 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,14 EUR je Aktie.

