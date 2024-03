Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag im Plus

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 157,48 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 157,48 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,76 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53.533 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 38,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,43 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 158,13 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.886,00 EUR – ein Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,61 EUR je Aktie.

