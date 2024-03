Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 156,64 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 156,64 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 155,88 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 147.994 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,32 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 158,13 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

