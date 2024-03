Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 157,48 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 157,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 157,74 EUR. Bei 157,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.310 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 159,32 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 1,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 38,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,13 EUR.

Am 15.02.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 22.886,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 20.644,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie tiefer: Boeing-Flieger von United Airlines verliert Rad beim Start

Airbus-Aktie dennoch tiefer: Airbus steigert Flugzeug-Auslieferungen im Februar

Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie