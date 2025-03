Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit positiven Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 166,74 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 166,74 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 167,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.457 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 177,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 6,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 25,19 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,61 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,78 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,73 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

