Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 164,56 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 164,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 167,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.052 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,78 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 171,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 24,72 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,73 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

