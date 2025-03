Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag zu

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 164,76 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 164,76 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 164,98 EUR. Bei 164,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.808 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 7,65 Prozent wieder erreichen. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,29 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,61 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,78 EUR an.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,73 EUR fest.

