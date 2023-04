Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Airbus 126,52 EUR

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 126,54 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,38 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 128.280 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 127,38 EUR erreichte der Titel am 12.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 143,00 EUR.

Am 16.02.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.644,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.994,00 EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,60 EUR je Aktie aus.

Airbus-Aktie wenig verändert: Airbus lieferte im ersten Quartal 61 Flugzeuge aus - Icelandair kauft Airbus-Maschinen

Airbus-Aktie fester: A320neo-Produktionslinie von Airbus wird in China gebaut - Azerbaijan Airlines bestellt 12 Flugzeuge

März 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie angepasst

