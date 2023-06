Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Airbus 129,22 EUR

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 129,38 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.282 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 EUR) erklomm das Papier am 18.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 49,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 139,88 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,57 EUR je Aktie belaufen.

MTU-Aktie gewinnt: MTU startet weiteren Prüfstand in China

Airbus-Aktie stabil: Airbus hat im Mai 63 Flugzeuge ausgeliefert - Weitere Bestellungen gebucht

Airbus-Aktie dennoch leichter: Airbus steht offenbar kurz vor Rekordauftrag aus Indien

