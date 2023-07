Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 132,50 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 132,50 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,28 EUR. Bei 132,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 136.359 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,98 EUR erreichte der Titel am 19.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 34,69 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 1,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

