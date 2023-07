Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 132,06 EUR nach.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 132,06 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 132,06 EUR. Bei 132,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.896 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,98 EUR) erklomm das Papier am 19.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 34,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.763,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.000,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

