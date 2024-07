Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 132,78 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 132,78 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,26 EUR aus. Bei 133,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 190.815 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 30,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,21 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 163,89 EUR an.

Am 25.04.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Am 30.07.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

