Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR nach oben.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 176,60 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 177,04 EUR. Bei 176,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 5.406 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,86 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 41,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,77 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,56 EUR an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

