Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag im Minus

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 131,40 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 131,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,86 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 92.426 Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,72 EUR an. 5,57 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 51,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 140,78 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.900,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR in den Büchern standen.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

