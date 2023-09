Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gibt am Nachmittag ab

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 130,96 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 130,96 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,86 EUR. Zuletzt wechselten 182.255 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,78 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 30.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

MTU-Aktie & RTX-Aktie unter Druck: Hohe Kosten durch Materialmangel an Triebwerken für Airbus-Jets

SAP-Aktie höher: Ankündigung zu LeanIX-Übernahme wirkt nach - Rekordhoch im Blick

Airbus-Aktie stabil: Turkish Airlines ordert zehn zusätzliche Airbus A350-900 - Airbus liefert im August 52 Flugzeuge aus