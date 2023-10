Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagmittag höher

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 127,46 EUR nach oben.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 127,46 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 127,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,70 EUR. Zuletzt wechselten 37.120 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 138,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 92,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 27,43 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 26.07.2023. Der Umsatz lag bei 15.900,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 32,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 30.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

