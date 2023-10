Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 126,48 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 126,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 127,94 EUR. Bei 127,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 79.699 Aktien.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,50 EUR am 13.10.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 26,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,22 EUR.

Am 26.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,64 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

