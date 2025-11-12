DAX24.350 +1,1%Est505.789 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.716 +2,1%Euro1,1574 -0,1%Öl64,70 -0,7%Gold4.128 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer DroneShield-Aktie nach Kommunikationspanne unter Spannung: Zwischen Rally und Rücksetzer
Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren
Notierung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag gesucht

12.11.25 12:04 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 212,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
211,95 EUR 0,40 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Airbus SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 212,05 EUR. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.435 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 63,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,62 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Airbus SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
