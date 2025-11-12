Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochnachmittag in Grün

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 211,75 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 211,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 213,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,25 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 88.279 Aktien.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 2,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 232,60 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 17,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

