Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 212,25 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 212,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 212,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 212,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.420 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,17 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 38,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 232,60 EUR aus.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 17,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 15,69 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

