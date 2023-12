Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Kursabschlägen

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 141,20 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 141,20 EUR ab. Bei 140,30 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 115.927 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 22,89 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

