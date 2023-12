Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 142,48 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 142,48 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,50 EUR. Bei 141,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 230.019 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2023 bei 142,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2022 auf bis zu 108,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,71 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 14.897,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

