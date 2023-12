Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag ins Minus

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 141,64 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 141,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 140,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.594 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 142,94 EUR markierte der Titel am 11.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 108,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,13 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,71 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 14.897,00 EUR gegenüber 13.309,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

