Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Aufwind

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 115,34 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 115,44 EUR zu. Mit einem Wert von 114,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.727 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,00 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2023. Gewinne von 5,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.10.2022 auf bis zu 86,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 33,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,88 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

