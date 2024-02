Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 147,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 147,60 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,60 EUR ab. Bei 148,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.586 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 152,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2024). Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 3,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 151,88 EUR.

Am 09.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,52 EUR im Jahr 2023 aus.

