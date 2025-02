Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 169,42 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 169,42 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 168,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 138.779 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,56 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

