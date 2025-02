Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) stabilisiert sich am Nachmittag

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 169,88 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 169,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 170,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 168,64 EUR. Bei 169,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.360 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 1,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,57 Prozent.

Nach 1,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 169,56 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,14 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris: CAC 40 schließt im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Plus