Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 158,90 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 158,96 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 158,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.854 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 06.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,32 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 114,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,21 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 158,13 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,61 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

