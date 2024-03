Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 159,40 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 159,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,84 EUR. Mit einem Wert von 158,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 103.305 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 159,84 EUR erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,28 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 28,43 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,43 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 158,13 EUR angegeben.

Am 15.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 22.886,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

