Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Mittwochvormittag

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 158,14 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 158,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 158,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,14 EUR aus. Mit einem Wert von 158,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.698 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei 159,32 EUR erreichte der Titel am 06.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 158,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,61 EUR je Aktie belaufen.

