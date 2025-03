Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 163,96 EUR.

Mit einem Wert von 163,96 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,98 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 262.669 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,61 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 171,78 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 20.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

